Starlink почти возобновил работу: в компании назвали причину сбоя

Сеть Starlink почти восстановила свою работу после сбоя. Причина инцидента уже известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-президента компании Майкла Николса в соцсети Х.

Николс также извинился за временный сбой и отметил, что компания стремиться обеспечить высокую надежность сети и полностью устранит причину проблемы, чтобы гарантировать ее неповторение.

"Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов. Сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети", - говорится в публикации.

Он отметил, что сбой длился более двух часов из-за сбоя внутренних программных служб.

Что предшествовало

Напомним, в четверг вечером, 24 июля, в сети начали сообщать о проблемах с терминалами Starlink, причем в том числе и на фронте в Украине.

Первым о проблемах со Starlink в Украине рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Он отметил, что терминалы не работают вдоль всей линии фронта.

Позже руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что проблема с работой наблюдается не только в Украине, но и в некоторых других странах мира. Данные Downdetector тоже это подтверждали.

В свою очередь на сайте Starlink было сказано, что компания работает над выяснением причины сбоя, а также восстановлением работы сервиса.

Вскоре после этого отреагировал миллиардер и владелец компании Илон Маск. Он принес свои извинения за сбой и сообщил, что сервис восстановят в ближайшее время.

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