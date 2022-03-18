Starlink Илона Маска в Украине. Пошаговая инструкция подключения

Глобальная спутниковая система Starlink, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, уже стала доступной на территории Украины. Сеть позволяет получить доступ к интернету в труднодоступных уголках нашей планеты Земля.
О том, как правильно подключиться к сети Starlink - в материале РБК-Украина.
На фоне войны, Российская Федерация может прибегнуть ко всяческим коварствам и хитростям, в том же числе и к перебоям в работе сети на территории нашей страны.
Чтобы не допустить подобных сложностей, Министерство цифровой трансформации обратилось за помощью к компании SpaceX и непосредственно к самому же Илону Маску, чтобы он обеспечил Украину доступом к спутниковому интернету.
Сегодня же первые станции уже доступны на территории Киева, Винницы и Житомира.
Сеть обеспечивает доступом к интернету благодаря расположенным спутникам на низкой околоземной орбите. Вес каждого аппарата не превышает 250 килограммов.
Соответствующее подключение невозможно взломать или же вывести из строя, а пользователи могут не волноваться из-за скорости интернета и бесперебойного соединения.
Сейчас сеть поддерживает работу важной инфраструктуры в нашей стране. Речь идет непосредственно о военных базах, заводах или же электростанциях.
Конечно, украинцы также могут подать заявку на подключение, однако рассмотрение запросов будет довольно медленным.
Фото: Starlink Илона Маска в Украине (bestgaminpro)
Фото: Starlink Илона Маска в Украине Starlink.com)
В первую очередь, необходимо оставить заявку на подключение на официальном сайте компании.
Важно помнить, что заявки рассматриваются в порядке живой очереди.
После того как вы выбрали необходимый вам тариф и ваша заявка будет рассмотрена - вам пришлют личный комплект Starlink.
Что же входит в комплект:
Фото: Starlink Илона Маска в Украине (cdn.alza)
Фото: Starlink Илона Маска в Украине (https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jo7cdy)
После сборки и подключения антенны - необходимо скачать приложение Starlink:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что приложение Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине.
Добавим, что сеть Илона Маска стала доступной еще 27 февраля после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к предпринимателю за помощью через начало войны с Россией.