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Starlink Илона Маска в Украине. Пошаговая инструкция подключения

Фото: Starlink Илона Маска в Украине Starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

Глобальная спутниковая система Starlink, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, уже стала доступной на территории Украины. Сеть позволяет получить доступ к интернету в труднодоступных уголках нашей планеты Земля.

О том, как правильно подключиться к сети Starlink - в материале РБК-Украина.

Почему помощь Маска важна для Украины?

На фоне войны, Российская Федерация может прибегнуть ко всяческим коварствам и хитростям, в том же числе и к перебоям в работе сети на территории нашей страны.

Чтобы не допустить подобных сложностей, Министерство цифровой трансформации обратилось за помощью к компании SpaceX и непосредственно к самому же Илону Маску, чтобы он обеспечил Украину доступом к спутниковому интернету.

Сегодня же первые станции уже доступны на территории Киева, Винницы и Житомира.

Что же особенного в сети Starlink?

Сеть обеспечивает доступом к интернету благодаря расположенным спутникам на низкой околоземной орбите. Вес каждого аппарата не превышает 250 килограммов.

Соответствующее подключение невозможно взломать или же вывести из строя, а пользователи могут не волноваться из-за скорости интернета и бесперебойного соединения.

Как в Украине сегодня используется Starlink?

Сейчас сеть поддерживает работу важной инфраструктуры в нашей стране. Речь идет непосредственно о военных базах, заводах или же электростанциях.

Конечно, украинцы также могут подать заявку на подключение, однако рассмотрение запросов будет довольно медленным.

Какие есть доступные тарифы от Starlink?

Базовый тариф:

  • комплект Starlink стоит 499 долларов;
  • ежемесячная абонентская плата - 99 долларов;
  • скорость загрузки от 50 до 250 Мбит/с.

Фото: Starlink Илона Маска в Украине (bestgaminpro)

Премиум тариф:

  • комплект Starlink стоит 2500 долларов;
  • ежемесячная абонентская плата - 500 долларов;
  • скорость загрузки от 150 до 500 Мбит/с.

Фото: Starlink Илона Маска в Украине Starlink.com)

Как присоединиться к Starlink?

В первую очередь, необходимо оставить заявку на подключение на официальном сайте компании.

Важно помнить, что заявки рассматриваются в порядке живой очереди.

После того как вы выбрали необходимый вам тариф и ваша заявка будет рассмотрена - вам пришлют личный комплект Starlink.

Что же входит в комплект:

  • Терминал для приема сигнала со спутника;
  • 30-метровый кабель;
  • Wi-fi маршрутизатор;
  • инструкция.

Как собрать комплект:

  • инструкция собирания тарелки имеет только три изображения, в связи с чем знание иностранных языков вам не понадобится;
  • разместите штатив на земле и вставьте в него стержень крепления. Подсоедините кабель к антенне и убедитесь в работоспособности системы. После этого аппарат можно расположить в удобном для вас месте;

Фото: Starlink Илона Маска в Украине (cdn.alza)

  • все компоненты системы сразу настроены и готовы к подключению. Чтобы присоединиться к сети, достаточно воткнуть кабель в антенну, а затем вставьте шнур питания в розетку.

Фото: Starlink Илона Маска в Украине (https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jo7cdy)

Что же дальше?

После сборки и подключения антенны - необходимо скачать приложение Starlink:

Уже в приложении выберите:

  • имя домашней сети;
  • пароль сети.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что приложение Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине.

Добавим, что сеть Илона Маска стала доступной еще 27 февраля после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к предпринимателю за помощью через начало войны с Россией.

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