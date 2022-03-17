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Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине

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Украина, Четверг 17 марта 2022 14:10
Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине Starlink стал популярным в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Приложение Starlink, которое позволяет пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от Space-X, стало самым загружаемым приложением в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что в воскресенье, 13 марта, приложение было загружено 21 000 раз во всем мире в обоих магазинах App Store и Google Play. Это самое большое количество загрузок в мире за один день. Причем большинство из них происходили из Украины.

Также в целом приложение загрузили в Украине почти 100 000 раз, за последние две недели количество инсталляций в мире выросло более чем втрое.

Starlink предоставляет широкополосный доступ к интернету в местах, где доступ был ненадежным или полностью отсутствовать, в любой точке планеты.

Приложение необходимо, чтобы установить связь со спутником и чтобы заработал интернет.

Ранее мы сообщали, что в Украину прибыла еще одна партия спутникового оборудования Starlink от Илона Маска.

Также мы писали, что Starlink не будет блокировать российские новостные источники.

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