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Сервис Starlink теперь активен в Украине, - Маск

Новина українською →
США, Воскресенье 27 февраля 2022 01:26
Сервис Starlink теперь активен в Украине, - Маск Фото: Илон Маск, основатель компаний SpaceX (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Starlink теперь активен в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

По словам Маска, сервис Starlink теперь доступен украинцам.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути",- написал Маск.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к бизнесмену за поддержкой Украине во время войні с Россией. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Напомним, что Запад ответил России на войну в Украине. РФ отключат не только от системы SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.

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