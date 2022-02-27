Сервис Starlink теперь активен в Украине, - Маск

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Starlink теперь активен в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

По словам Маска, сервис Starlink теперь доступен украинцам. "Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути",- написал Маск. Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к бизнесмену за поддержкой Украине во время войні с Россией. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.