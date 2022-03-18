Starlink Илона Маска в Украине. Пошаговая инструкция подключения
Глобальная спутниковая система Starlink, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, уже стала доступной на территории Украины. Сеть позволяет получить доступ к интернету в труднодоступных уголках нашей планеты Земля.
О том, как правильно подключиться к сети Starlink - в материале РБК-Украина.
Почему помощь Маска важна для Украины?
На фоне войны, Российская Федерация может прибегнуть ко всяческим коварствам и хитростям, в том же числе и к перебоям в работе сети на территории нашей страны.
Чтобы не допустить подобных сложностей, Министерство цифровой трансформации обратилось за помощью к компании SpaceX и непосредственно к самому же Илону Маску, чтобы он обеспечил Украину доступом к спутниковому интернету.
Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022
Сегодня же первые станции уже доступны на территории Киева, Винницы и Житомира.
Что же особенного в сети Starlink?
Сеть обеспечивает доступом к интернету благодаря расположенным спутникам на низкой околоземной орбите. Вес каждого аппарата не превышает 250 килограммов.
Соответствующее подключение невозможно взломать или же вывести из строя, а пользователи могут не волноваться из-за скорости интернета и бесперебойного соединения.
Как в Украине сегодня используется Starlink?
Сейчас сеть поддерживает работу важной инфраструктуры в нашей стране. Речь идет непосредственно о военных базах, заводах или же электростанциях.
Конечно, украинцы также могут подать заявку на подключение, однако рассмотрение запросов будет довольно медленным.
Какие есть доступные тарифы от Starlink?
Базовый тариф:
- комплект Starlink стоит 499 долларов;
- ежемесячная абонентская плата - 99 долларов;
- скорость загрузки от 50 до 250 Мбит/с.
Фото: Starlink Илона Маска в Украине (bestgaminpro)
Премиум тариф:
- комплект Starlink стоит 2500 долларов;
- ежемесячная абонентская плата - 500 долларов;
- скорость загрузки от 150 до 500 Мбит/с.
Фото: Starlink Илона Маска в Украине Starlink.com)
Как присоединиться к Starlink?
В первую очередь, необходимо оставить заявку на подключение на официальном сайте компании.
Важно помнить, что заявки рассматриваются в порядке живой очереди.
После того как вы выбрали необходимый вам тариф и ваша заявка будет рассмотрена - вам пришлют личный комплект Starlink.
Что же входит в комплект:
- Терминал для приема сигнала со спутника;
- 30-метровый кабель;
- Wi-fi маршрутизатор;
- инструкция.
Как собрать комплект:
- инструкция собирания тарелки имеет только три изображения, в связи с чем знание иностранных языков вам не понадобится;
- разместите штатив на земле и вставьте в него стержень крепления. Подсоедините кабель к антенне и убедитесь в работоспособности системы. После этого аппарат можно расположить в удобном для вас месте;
Фото: Starlink Илона Маска в Украине (cdn.alza)
- все компоненты системы сразу настроены и готовы к подключению. Чтобы присоединиться к сети, достаточно воткнуть кабель в антенну, а затем вставьте шнур питания в розетку.
Фото: Starlink Илона Маска в Украине (https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jo7cdy)
Что же дальше?
После сборки и подключения антенны - необходимо скачать приложение Starlink:
- ссылка на Google Play;
- ссылка на AppStore;
Уже в приложении выберите:
- имя домашней сети;
- пароль сети.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что приложение Starlink стал самым загружаемым приложением в Украине.
Добавим, что сеть Илона Маска стала доступной еще 27 февраля после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к предпринимателю за помощью через начало войны с Россией.