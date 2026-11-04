STARK розробляє безекіпажний катер VANTA 24 для відстеження "тіньового флоту" Росії
Німецька оборонно-технологічна компанія STARK, яка має R&D-центр в Україні, розробляє 24-метровий безекіпажний катер VANTA 24 для операцій у європейських водах. Він зможе відстежувати танкери російського "тіньового флоту". Перші демонстраційні випробування на морі заплановані на 2027 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
VANTA 24 стане третім і найбільшим безекіпажним катером (БЕК) у лінійці STARK. Окрім відстеження танкерів "тіньового флоту", його призначають для супроводу військових кораблів. Катер нестиме корисне навантаження до 50 тонн, зокрема протикорабельні ракети. Також його оснастять 30-мм гарматою та 3D-радаром для виявлення повітряних і надводних цілей.
Алюмінієвий корпус розрахований на низькі температури, кригу та сильне хвилювання Балтійського моря. Максимальна швидкість перевищуватиме 35 вузлів (близько 65 км/год). Автономність дозволить залишатися на завданні кілька тижнів без повернення на базу. Окрім Балтики, VANTA 24 зможе діяти в Північному морі, Північній Атлантиці та арктичних водах.
"Тіньовий флот" допомагає Росії обходити міжнародні санкції й продовжувати експорт нафти. Такі танкери часто мають непрозору структуру власності, ходять під прапорами третіх країн і можуть приховувати дані про своє місцезнаходження. Це ускладнює моніторинг судноплавства та підвищує ризики для морської безпеки й підводної інфраструктури.
CEO STARK Уве Горстманн заявив, що Балтійське та Північне моря стають "новим потенційним полем бою", і компанія розробляє свої оборонні системи саме для нього. Він наголосив на перевагах автономних морських платформ за вартістю та швидкістю.
"Це системи, які коштують тисячну частку ціни фрегата з екіпажем, на виробництво якого йдуть роки", - сказав Горстманн.
За його словами, морську платформу STARK можна розгорнути за лічені місяці, тож швидкість тут має велике значення.
Керуватиме VANTA 24 Minerva - власна система штучного інтелекту STARK. Вона забезпечує автономну навігацію та виконання місій, а також інтегрується з наявними системами бойового управління військово-морських сил союзників.
STARK уже представила дві менші платформи. VANTA 6 - 6-метровий БЕК із вантажопідйомністю до 750 кг, який може нести баражувальний боєприпас Cascade. VANTA 12 - 12-метровий БЕК із вантажопідйомністю до 2 тонн, який можна озброїти протикорабельною ракетою Sea Venom.
Підготовка до виробництва VANTA 24 вже триває на підприємствах консорціуму в Німеччині та Великій Британії. Модульна конструкція катера дозволить налагодити серійне виробництво.
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Німеччина залишається одним із ключових військових партнерів України. У вересні міністр оборони Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус домовилися про продовження підтримки оборони України. Серед пріоритетів вони назвали розвиток спільної оборонної промисловості та тіснішу співпрацю між оборонними комплексами двох країн.
Морські безекіпажні платформи використовують і в Україні. 12 вересня Військово-Морські Сили разом із ГУР повідомили, що український дрон Sargan 3000 знищив російський безекіпажний катер у Чорному морі. У ВМС назвали це першим в історії морським боєм між безекіпажними катерами.