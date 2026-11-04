STARK розробляє безекіпажний катер VANTA 24 для відстеження "тіньового флоту" Росії

Німецька оборонно-технологічна компанія STARK, яка має R&D-центр в Україні, розробляє 24-метровий безекіпажний катер VANTA 24 для операцій у європейських водах. Він зможе відстежувати танкери російського "тіньового флоту". Перші демонстраційні випробування на морі заплановані на 2027 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

VANTA 24 стане третім і найбільшим безекіпажним катером (БЕК) у лінійці STARK. Окрім відстеження танкерів "тіньового флоту", його призначають для супроводу військових кораблів. Катер нестиме корисне навантаження до 50 тонн, зокрема протикорабельні ракети. Також його оснастять 30-мм гарматою та 3D-радаром для виявлення повітряних і надводних цілей.

Алюмінієвий корпус розрахований на низькі температури, кригу та сильне хвилювання Балтійського моря. Максимальна швидкість перевищуватиме 35 вузлів (близько 65 км/год). Автономність дозволить залишатися на завданні кілька тижнів без повернення на базу. Окрім Балтики, VANTA 24 зможе діяти в Північному морі, Північній Атлантиці та арктичних водах.

"Тіньовий флот" допомагає Росії обходити міжнародні санкції й продовжувати експорт нафти. Такі танкери часто мають непрозору структуру власності, ходять під прапорами третіх країн і можуть приховувати дані про своє місцезнаходження. Це ускладнює моніторинг судноплавства та підвищує ризики для морської безпеки й підводної інфраструктури.

CEO STARK Уве Горстманн заявив, що Балтійське та Північне моря стають "новим потенційним полем бою", і компанія розробляє свої оборонні системи саме для нього. Він наголосив на перевагах автономних морських платформ за вартістю та швидкістю.

"Це системи, які коштують тисячну частку ціни фрегата з екіпажем, на виробництво якого йдуть роки", - сказав Горстманн.

За його словами, морську платформу STARK можна розгорнути за лічені місяці, тож швидкість тут має велике значення.

Керуватиме VANTA 24 Minerva - власна система штучного інтелекту STARK. Вона забезпечує автономну навігацію та виконання місій, а також інтегрується з наявними системами бойового управління військово-морських сил союзників.

STARK уже представила дві менші платформи. VANTA 6 - 6-метровий БЕК із вантажопідйомністю до 750 кг, який може нести баражувальний боєприпас Cascade. VANTA 12 - 12-метровий БЕК із вантажопідйомністю до 2 тонн, який можна озброїти протикорабельною ракетою Sea Venom.

Підготовка до виробництва VANTA 24 вже триває на підприємствах консорціуму в Німеччині та Великій Британії. Модульна конструкція катера дозволить налагодити серійне виробництво.

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