Реактивні дрони і балістика: Хмара розкрив Німеччині головні загрози для України

Німеччина продовжить підтримувати оборону України. Про це домовилися міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус під час телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Про що говорили міністри

Очільник Міноборони України подякував Німеччині за важливу підтримку та лідерство в роботі з іншими партнерами. Хмара поінформував колегу про посилення російського повітряного терору - ключовими загрозами наразі є реактивні безпілотники та балістичні ракети.

За словами міністра, Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас максимально швидке посилення захисту від російських ударів залишається пріоритетом.

Фінансування та оборонна промисловість

Окремо сторони обговорили фінансування оборонних потреб. Міністерство оборони проводить аудит ресурсів і людського капіталу в Силах оборони, однак фінансова підтримка партнерів залишається критично важливою для стійкості України.

Ще один пріоритет - розвиток спільної оборонної промисловості з фокусом на збільшенні виробництва українських рішень і тіснішій співпраці між ОПК України та Німеччини.

Міністри також підготувалися до засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного тижня.