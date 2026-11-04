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STARK разрабатывает безэкипажный катер VANTA 24 для отслеживания "теневого флота" России

13:35 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Лев Шевченко
STARK разрабатывает безэкипажный катер VANTA 24 для отслеживания "теневого флота" России Фото: морские дроны (Stark Defence)
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Немецкая оборонно-технологическая компания STARK, обладающая R&D-центром в Украине, разрабатывает 24-метровый безэкипажный катер VANTA 24 для операций в европейских водах. Он сможет отслеживать танкеры российского "теневого флота". Первые демонстрационные испытания на море запланированы на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

VANTA 24 станет третьим и самым безэкипажным катером (БЭК) в линейке STARK. Помимо отслеживания танкеров "теневого флота" его назначают для сопровождения военных кораблей. Катер будет нести полезную нагрузку до 50 тонн, в том числе противокорабельные ракеты. Также его оснастят 30-мм пушкой и 3D-радаром для обнаружения воздушных и надводных целей.

Алюминиевый корпус рассчитан на низкие температуры, лед и сильное волнение Балтийского моря. Максимальная скорость будет превышать 35 узлов (около 65 км/ч). Автономность позволит оставаться на задании несколько недель без возвращения на базу. Кроме Балтики, VANTA 24 сможет действовать в Северном море, Северной Атлантике и арктических водах.

"Теневой флот" помогает России обходить международные санкции и продолжать экспорт нефти. Такие танкеры часто имеют непрозрачную структуру собственности, ходят под флагами третьих стран и могут скрывать данные о своем местонахождении. Это затрудняет мониторинг судоходства и увеличивает риски для морской безопасности и подводной инфраструктуры.

CEO STARK Уве Горстманн заявил, что Балтийское и Северное моря становятся "новым потенциальным полем боя" и компания разрабатывает свои оборонные системы именно для него. Он отметил преимущества автономных морских платформ по стоимости и скорости.

"Это системы, которые стоят тысячную долю цены фрегата с экипажем, на производство которого уходят годы", - сказал Хорстманн.

По его словам, морскую платформу STARK можно развернуть за считанные месяцы, поэтому скорость здесь имеет большое значение.

Будет управлять VANTA 24 Minerva - собственная система искусственного интеллекта STARK. Она обеспечивает автономную навигацию и выполнение миссий, а также интегрируется в существующие системы боевого управления военно-морских сил союзников.

STARK уже представила две меньшие платформы. VANTA 6 - 6-метровый БЭК с грузоподъемностью до 750 кг, который может нести баражировочный боеприпас Cascade. VANTA 12 - 12-метровый БЭК с грузоподъемностью до 2 тонн, который можно вооружить противокорабельной ракетой Sea Venom.

Подготовка к производству VANTA 24 уже идет на предприятиях консорциума в Германии и Великобритании. Модульная конструкция катера позволит наладить серийное производство.

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Германия остается одним из ключевых военных партнеров Украины. В сентябре министр обороны Евгений Хмара и его немецкий коллега Борис Писториус договорились о продолжении поддержки обороны Украины. Среди приоритетов они назвали развитие совместной оборонной промышленности и более тесное сотрудничество между оборонными комплексами двух стран.

Морские безэкипажные платформы используются и в Украине. 12 сентября Военно-Морские Силы вместе с ГУР сообщили, что украинский дрон Sargan 3000 уничтожил российский безэкипажный катер в Черном море. В ВМС назвали это первым в истории морским сражением между безэкипажными катерами.

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