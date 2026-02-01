Старий ЗРК "Куб" проти сучасних БПЛА: українські військові показали результат (відео)
Зенітний ракетний комплекс "Куб", створений у 60-х, адаптовано під сучасні загрози. Комплекс успішно відбиває атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряного командування "Центр".
За інформаціїєю військових, ракетний комплекс "Куб" повернувся на службу та успішно відбиває удари дронів.
Комплекс, розроблений у 1960-х для боротьби з літаками, адаптований до сучасних загроз, зокрема масового застосування ударних БПЛА.
Ключова сила системи не лише техніка, а професійне застосування. Українські фахівці поєднали перевірену платформу з сучасними рішеннями управління та тактики.
Командування наголосило, що в реальних бойових умовах знищено п’ять дронів "Shahed". Цей комплекс рідко демонструють публічно, але він працює там, де вирішується безпека міст і людей.
"Не вік системи головне. Головні - люди, які тримають небо", - зазначають військові.
"Антидроновий купол"
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України повідомили про презентацію в Києві оновленої версії українського дрона-перехоплювача Octopus та роз’яснили його значення.
Водночас міністр оборони України Михайло Федоров наголосив, що нині перед українським військовим керівництвом стоїть завдання створення власного "антидронового купола".
За словами Федорова, він схвалив призначення одного з найуспішніших командирів, Павла "Лазаря" Єлізарова, на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. У новій ролі він буде відповідати за розвиток малої протиповітряної оборони та напрям перехоплення дронів.