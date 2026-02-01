Старий ЗРК "Куб" проти сучасних БПЛА: українські військові показали результат (відео)

Зенітний ракетний комплекс "Куб", створений у 60-х, адаптовано під сучасні загрози. Комплекс успішно відбиває атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряного командування "Центр".

За інформаціїєю військових, ракетний комплекс "Куб" повернувся на службу та успішно відбиває удари дронів.

Комплекс, розроблений у 1960-х для боротьби з літаками, адаптований до сучасних загроз, зокрема масового застосування ударних БПЛА.

Ключова сила системи не лише техніка, а професійне застосування. Українські фахівці поєднали перевірену платформу з сучасними рішеннями управління та тактики.

Командування наголосило, що в реальних бойових умовах знищено п’ять дронів "Shahed". Цей комплекс рідко демонструють публічно, але він працює там, де вирішується безпека міст і людей.

"Не вік системи головне. Головні - люди, які тримають небо", - зазначають військові.