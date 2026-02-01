ua en ru
Старый ЗРК "Куб" против современных БПЛА: украинские военные показали результат (видео)

Украина, Воскресенье 01 февраля 2026 19:30
Старый ЗРК "Куб" против современных БПЛА: украинские военные показали результат (видео) Фото: украинские военные показали эффективность ЗРК "Куб" (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Зенитный ракетный комплекс "Куб", созданный в 60-х, адаптирован под современные угрозы. Комплекс успешно отражает атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушного командования "Центр".

По информации военных, ракетный комплекс "Куб" вернулся на службу и успешно отражает удары дронов.

Комплекс, разработанный в 1960-х для борьбы с самолетами, адаптирован к современным угрозам, в частности массового применения ударных БПЛА.

Ключевая сила системы не только техника, а профессиональное применение. Украинские специалисты объединили проверенную платформу с современными решениями управления и тактики.

Командование отметило, что в реальных боевых условиях уничтожено пять дронов "Shahed". Этот комплекс редко демонстрируют публично, но он работает там, где решается безопасность городов и людей.

"Не возраст системы главное. Главные - люди, которые держат небо", - отмечают военные.

"Антидронный купол"

Напомним, что в Министерстве обороны Украины сообщили о презентации в Киеве обновленной версии украинского дрона-перехватчика Octopus и разъяснили его значение.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что сейчас перед украинским военным руководством стоит задача создания собственного "антидронового купола".

По словам Федорова, он одобрил назначение одного из самых успешных командиров, Павла "Лазаря" Елизарова, на должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ. В новой роли он будет отвечать за развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата дронов.

