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Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио

Автор: Игорь Литвиненко

Елена Старикова принесла Украине еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020. Украинка уступила в финале спринта велотрека, заняв второе место.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В финале Старикова сражалась за "золото" с канадской велосипедисткой Келси Митчелл, но уступила ей в двух заездах. В первом заезде украинка уступила 0.061 секунды, а во втором - 0.064.

Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Гонконга Вай Зе Ли, которую победила в полуфинале Старикова.

Это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде.

Всего украинские спортсмены завоевали на ОИ-2020 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Напомним, вчера копилка Украины пополнилась четырьмя олимпийскими медалями. "Серебро" завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке и Александр Хижняк в боксе, бронзовые награды у украинской команды в артистическом плавании и Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

Отметим, сегодня в 15:00 по Киеву состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Токио.

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