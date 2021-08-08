Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио

Елена Старикова принесла Украине еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020. Украинка уступила в финале спринта велотрека, заняв второе место.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
В финале Старикова сражалась за "золото" с канадской велосипедисткой Келси Митчелл, но уступила ей в двух заездах. В первом заезде украинка уступила 0.061 секунды, а во втором - 0.064.
Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Гонконга Вай Зе Ли, которую победила в полуфинале Старикова.
Это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде.
Всего украинские спортсмены завоевали на ОИ-2020 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Напомним, вчера копилка Украины пополнилась четырьмя олимпийскими медалями. "Серебро" завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке и Александр Хижняк в боксе, бронзовые награды у украинской команды в артистическом плавании и Ярославы Магучих в прыжках в высоту.
Отметим, сегодня в 15:00 по Киеву состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Токио.