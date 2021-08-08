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Старікова принесла Україні "срібло" в останній день Олімпіади в Токіо

Автор: Ігор Литвиненко

Олена Старикова принесла Україні ще одну срібну медаль на Олімпійських іграх-2020. Українка поступилася у фіналі спринту велотреку, посівши друге місце.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У фіналі Старікова билася за "золото" з канадською велосипедисткою Келсі Мітчелл, але поступилася їй у двох заїздах. У першому заїзді українка поступилася 0.061 секунди, а в другому - 0.064.

Бронзову медаль у спринті завоювала представниця Гонконгу Вай Зе Лі, яку перемогла в півфіналі Старікова.

Це перша медаль для України у велотреку на нинішній Олімпіаді.

Загалом українські спортсмени вибороли на ОІ-2020 19 нагород - 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей.

Нагадаємо, вчора скарбничка України поповнилася чотирма олімпійськими медалями. "Срібло" завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверикова в каное-двійці і Олександр Хижняк в боксі, бронзові нагороди в української команди в артистичному плаванні і Ярослави Магучіх в стрибках у висоту.

Відзначимо, сьогодні о 15:00 за Києвом відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор в Токіо.

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