Старейший туроператор в мире прекратил работу

Британская туристическая компания Thomas Cook объявила о своем банкротстве и ликвидации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, туроператор неоднократно пытался получить от частных инвесторов инвестиции в размере 250 млн долларов, однако все попытки провалились.

"Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами. Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации", - отметили в пресс-службе компании.

Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени службы Великобритании по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации.

В свою очередь компания "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов во всем мире.

Правительство Великобритании отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 170 млн евро. Премьер-министр Борис Джонсон заявил о "крупной сумме денег налогоплательщиков" и "моральной опасности".

Отметим, компания Thomas Cook работала с 1841 года и считается старейшей в мире в туристическом сегменте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бельгийская авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину. Последний рейс из Киева до Брюсселя авиакомпания совершит 17 ноября 2019 года.

Кроме того, британская авиакомпания British Airways прекращает авиаперелеты в Украину из Лондона. Последний рейс авиакомпании будет совершен 3 октября этого года.