Найстаріший туроператор в світі припинив роботу

Британська туристична компанія Thomas Cook оголосила про своє банкрутство і ліквідацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, туроператор неодноразово намагався отримати від приватних інвесторів інвестиції в розмірі 250 млн доларів, однак всі спроби провалилися.

"Незважаючи на значні зусилля, переговори не призвели до досягнення угоди між акціонерами і кредиторами. Правління компанії таким чином прийшов до висновку, що у нього немає іншого вибору, крім як негайно приступити до примусової ліквідації", - відзначили в прес-службі компанії.

Фірма переведено під контроль арбітражного керуючого, який від імені служби Великобританії з питань неплатоспроможності буде спостерігати за процесом ліквідації.

У свою чергу компанія "негайно припиняє торгові операції, всі майбутні рейси відміняються, а путівки вважаються недійсними". Це торкнулося понад 600 тис. туристів у всьому світі.

Уряд Великобританії відхилив прохання Thomas Cook про фінансову допомогу в розмірі 170 млн євро. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив про "велику суму грошей платників податків" і "моральної небезпеки".

Відзначимо, компанія Thomas Cook працювала з 1841 року і вважається найстарішою в світі в туристичному сегменті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines припиняє польоти в Україну. Останній рейс з Києва до Брюсселя авіакомпанія здійснить 17 листопада 2019 року.

Крім того, британська авіакомпанія British Airways припиняє авіаперельоти в Україну з Лондона. Останній рейс авіакомпанії буде вчинено 3 жовтня цього року.