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British Airways прекращает полеты в Украину

Новости » Транспорт    20.09.2019 - 16:56
British Airways прекращает полеты в Украину
Иллюстративное фото (facebook com Aviation-Photography)

Последний рейс состоится 3 октября

Британская авиакомпания British Airways прекращает авиаперелеты в Украину из Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avia News.

Как сообщается, осенью авиационная компания прекратит выполнение полетов по единственному маршруту в Украину Киев-Лондон. Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс авиакомпания совершит 3 октября этого года.

"Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным", - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину. Последний рейс из Киева до Брюсселя авиакомпания совершит 17 ноября 2019 года.

Кроме того, 9 сентября авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи рейсов из Великобритании из-за забастовки пилотов. От забастовки пострадали около 280 тыс. пассажиров. Общие убытки авиакомпании тогда оценили в 80 млн долларов.

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Новости Украины авиакомпанияBritish Airways
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