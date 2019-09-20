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Бельгийская авиакомпания закрывает рейсы в Украину

Новости » Общество    20.09.2019 - 15:15
Бельгийская авиакомпания закрывает рейсы в Украину
Фото: самолет авиакомпании Brussels Airlines (Brussels Airlines)

Последний рейс Киев-Брюссель Brussels Airlines совершит 17 ноября

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что последний рейс из Киева до Брюсселя авиакомпания совершит 17 ноября этого года. По словам представителей Brussels Airlines, решение о прекращении полетов в Украину было принято в связи с оптимизацией маршрутной сети.

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", - сообщили в пресс-службу Brussels Airlines.

Напомним, авиакомпания Brussels Airlines совершила свой первый рейс в Украину 17 октября 2018 года. Рейсы Киев-Брюссель совершались четырежды в неделю.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лоукостер Wizz Air в 2020 году планирует увеличить количество рейсов в Украину на 7%. В частности, летом 2020 года количество рейсов увеличится на 650.

Также сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp Airlines с 24 ноября запускает новый рейс из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль). Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Стоимость билета 2,4 тыс. гривен.

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