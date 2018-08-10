Станцию "Шулявская" открыли для пассажиров

На станции метро "Шулявская" не обнаружили взрывчатку

В Киеве станция метро "Шулявская" возобновила работу. Взрывоопасные предметы на станции метро не обнаружены, передает пресс-служба киевского метрополитена.

"Станция "Шулявская" проверена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что станцию метро "Шулявская" закрыли в з связи со звонком о минировании. Станция метро была закрыта для проверки.

Кроме того, сегодня сообщалось о минировании Майдана Независимости. Как отмечается, в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

Добавим, что 16 июля в Киеве минировали станцию метро "Левобережная", в ходе проверки правоохранители взрывных устройств не обнаружили. Позже правоохранители задержали мужчину, который 17 июля "минировал" станцию метро "Левобережная".