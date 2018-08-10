В Киеве сообщили о минировании Майдана Независимости

Новости Происшествия 10.08.2018 - 16:12
Фото: Майдан Независимости (фото из открытых источников)
Фото: Майдан Независимости (фото из открытых источников)

Правоохранители осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ

Сегодня, 10 августа, неизвестная женщина сообщила о минировании площади Майдана Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

"На места происшествий немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", - говорится в сообщении.

Сведения зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация событиям.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Шулявская" закрыли в з связи со звонком о минировании. Станция метро закрыта для проверки.

Добавим, что 16 июля в Киеве минировали станцию метро "Левобережная", в ходе проверки правоохранители взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители задержали мужчину, который 17 июля "минировал" станцию метро "Левобережная".

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Теги:  Киев,  Киев,  минирование,  Майдан Независимости  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС