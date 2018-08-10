Станцію "Шулявська" відкрили для пасажирів

На станції метро "Шулявська" не виявили вибухівку

У Києві станція метро "Шулявська" відновила роботу. Вибухонебезпечні предмети на станції метро не виявлені, передає прес-служба київського метрополітену.

"Станція "Шулявська" перевірена. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станцію метро "Шулявська" закрили у з зв'язку з дзвінком про замінування. Станція метро була закрита для перевірки.

Крім того, сьогодні повідомлялося про замінування Майдану Незалежності. Як наголошується, в чергову частину поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності замінований гранатами.

Додамо, що 16 липня в Києві мінували станцію метро "Лівобережна", в ході перевірки правоохоронці вибухових пристроїв не виявили. Правоохоронці затримали чоловіка, який 17 липня "мінував" станції метро "Лівобережна".