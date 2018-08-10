Станцию метро "Шулявская" закрыли из-за звонка о минировании

Станция метро "Шулявская" закрыта для пассажиров в связи с анонимным звонком о минировании

В Киеве станция метро "Шулявская" сегодня, 10 августа, закрыта для пассажиров в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля в Киеве минировали станцию метро "Левобережная", в ходе проверки правоохранители взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители задержали мужчину, который 17 июля "минировал" станцию метро "Левобережная".

Мужчина, который сообщил о "минировании" станции "Левобережная" признался, что сделал это из хулиганских побуждений, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Задержанным оказался мужчина 1958 года рождения, зарегистрированный во Львове. По данным полиции, злоумышленник в последнее время жил в Киеве. Кроме того, сообщается, что задержанный имеет судимость и тоже за "минирование".

По указанному факту открыто дело по ч.2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.