Станцию "Левобережная" открыли для пассажиров

На станции метро "Левобережная" не обнаружили взрывчатку

Станцию метро "Левобережная" в Киеве открыли для пассажиров после проверки сообщения о заминировании. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Twitter.

"Внимание! Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Фото: сообщение КП "Киевский метрополитен"

Отметим, это уже второй случай "минирования" станции метро в Киеве за сегодня. Ранее станцию метро "Гидропарк" закрывали после сообщения о заминировании. В связи с анонимным звонком проводилась проверка на наличие взрывоопасных предметов. В итоге информация не подтвердилась.

Также отметим, что согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва наказывается в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.