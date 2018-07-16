Станцию "Гидропарк" в Киеве открыли после звонка о минировании

На станции "Гидропарк" не обнаружили взрывоопасных предметов

Станцию метро "Гидропарк" в Киеве открыли после проверки звонка о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Twitter.

"Внимание! Станция "Гидропарк" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Фото: сообщение "Киевского метрополитена"

Напомним, ранее станцию метро "Гидропарк" закрывали после сообщения о заминировании. В связи с анонимным звонком проводилась проверка на наличие взрывоопасных предметов.

Отметим, на минувших выходных проезд в городском транспорте Киева подорожал до 8 гривен. В метро до конца июля остаются действительными все ранее приобретенные проездные на месяц. Также в течение это срока можно обменять синий жетон старого образца без доплаты. С августа синие жетоны можно будет обменять с доплатой. Записанные поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными.

В городском наземном транспорте ранее купленные разовые билеты номиналом 4 гривны будут действительны до конца месяца, после чего их можно будет обменять с доплатой. Сумма штрафа за безбилетный проезд в Киеве также выросла в два раза - до 160 гривен.