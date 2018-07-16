Станцию метро "Гидропарк" в Киеве заминировали

Новости Происшествия 16.07.2018 - 07:11
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV

Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров

В Киеве станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает пресс-служба киевского метро.

Сейчас идет проверка.

Станцию метро &quot;Гидропарк&quot; в Киеве заминировали

Напомним, 13 июля в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.

Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась.

В Одессе "минировали" торговый центр Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась
Теги:  минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС