Станцию метро "Гидропарк" в Киеве заминировали

Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров

В Киеве станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает пресс-служба киевского метро.

Сейчас идет проверка.

Увага!

Станцію "Гідропарк" зачинено для пасажирів.Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 16, 2018

Напомним, 13 июля в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.

Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась.