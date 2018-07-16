Станцію "Гідропарк" у Києві відкрили після дзвінка про мінування

На станції "Гідропарк" не виявили вибухонебезпечних предметів

Станцію метро "Гідропарк" у Києві відкрили після перевірки дзвінка про мінування. Про це йдеться в повідомленні прес-служби київського метрополітену в Twitter.

"Увага! Станцію "Гідропарк" перевірено і відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: повідомлення "Київського метрополітену"

Нагадаємо, раніше станцію метро "Гідропарк" закривали після повідомлення про замінування. У зв'язку з анонімним дзвінком проводилася перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.

Відзначимо, на минулих вихідних проїзд в міському транспорті Києва подорожчав до 8 гривень. В метро до кінця липня залишаються дійсними всі раніше придбані проїзні на місяць. Також протягом цього терміну можна обміняти синій жетон старого зразка без доплати. З серпня сині жетони можна буде обміняти з доплатою. Записані поїздки на безконтактні карти метро або метропас залишаються дійсними.

У міському наземному транспорті раніше куплені разові квитки номіналом 4 гривні будуть дійсні до кінця місяця, після чого їх можна буде обміняти з доплатою. Сума штрафу за безквитковий проїзд у Києві також зросла вдвічі - до 160 гривень.