Станція РЕБ і пункт управління дронами: Сили оборони уразили нові військові цілі

Раніше РБК-Україна писало, що лише за 21 жовтня Сили оборони ліквідували 2250 окупантів убитими та пораненими. Це стало абсолютним рекордом за час повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію на Брянщині та військові склади РФ на Донеччині 18 та 19 жовтня.