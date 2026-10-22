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ЗСУ знешкодили рекордну кількість солдатів РФ за весь час війни

09:02 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ знешкодили рекордну кількість солдатів РФ за весь час війни Фото: Українські воїни знищують дедалі більше загарбників (Getty Images)
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Лише за 21 жовтня Сили оборони України ліквідували 2250 російських військових убитими та пораненими. Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

"Українці докладають максимум зусиль, щоб зберегти кожне життя своїх військових і цивільних. В рф же солдат - просто ресурс, який не жаліють і просто пускають на знищення", - наголосили українські воїни.

Окрім того, Генштаб ЗСУ оприлюднив рейтинг днів, у які ворог зазнав найбільших добових втрат у живій силі:

  1. 21.10.2026 - 2250 осіб;
  2. 19.12.2024 - 2200 осіб;
  3. 18.10.2026 - 2100 осіб;
  4. 27.09.2026 - 2090 осіб;
  5. 28.11.2024 - 2030 осіб.

Що важливо розуміти, три з п'яти найвищих показників припадають на вересень і жовтень 2026 року.

Ба більше, вказано, що минулий рекорд протримався близько двох років.

У Генштабі ЗСУ звертають увагу на те, що від початку 2026 року загальні втрати російського агресора в особовому складі сягнули близько 363 820 осіб. А від 24 лютого 2022 року ворожі війська не дорахувалися 1 572 790 своїх солдатів.

"Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року", - зазначають захисники.

Також вказано, що протягом неповних трьох тижнів жовтня втрати армії РФ сягнули майже 37 тисяч осіб.

"Сили оборони України системно виснажують наступальний потенціал армії рф для повного припинення збройної агресії росії проти нашої країни", - підсумували у Генштабі ЗСУ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українські воїни знищили велику дивізію РФ під час "Вівальді".

Окрім того, стало відомо, скільки територій змогли відбити захисники у межах останнього сезону цієї операції.

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