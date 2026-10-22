Станция РЭБ и пункт управления дронами: Силы обороны поразили новые военные цели

Ранее РБК-Украина писало, что только за 21 октября Силы обороны ликвидировали 2250 оккупантов убитыми и ранеными. Это стало абсолютным рекордом во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию на Брянщине и военные склады РФ в Донецкой области 18 и 19 октября.