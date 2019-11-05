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Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу

Новости » Общество     05.11.2019 - 10:56
Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом, на станции "Дворец спорта" продолжается проверка на наличие взрывоопасных предметов

Станциия метро "Майдан Независимости" работает в обычном режиме после проверки информации о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Как отмечается, информацию о минировании станции метро "Майдан Независимости" не подтвердили.

"Станцию "Майдан Незалежности" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто для пассажиров", говорится в сообщении.

При этом, на станции "Дворец спорта" продолжается проверка.

Напомним, в Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота" с 30 октября в рабочие дни с 8:10 до 9:20. Станцию закрывают в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

Отметим, ранее Киевский городской совет подготовил новые правила пользования метро. Пассажирам будет запрещается перевозить велосипеды, ездить на самокатах, а также торговать и громко слушать музыку.

В центре Киева закрыли станции метро после звонка о минировании В Киеве образовались многочисленные пробки
Новости Украины Киевметроминирование
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