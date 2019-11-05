Станція метро "Майдан Незалежності" відновила роботу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому, на станції "Палац спорту" триває перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів

Станція метро "Майдан Незалежності" працює в звичайному режимі після перевірки інформації про замінування. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Як наголошується, інформацію про мінування станції метро "Майдан Незалежності" не підтвердили.

"Станцію "Майдан Незалежності" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено і відкрито для пасажирів", йдеться у повідомленні.

При цьому, на станції "Палац спорту" триває перевірка.

Нагадаємо, в Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки.

РБК-Україна повідомляло, що в Києві закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота" з 30 жовтня в робочі дні з 8:10 до 9:20. Станцію закривають у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.

Відзначимо, раніше Київська міська рада підготувала нові правила користування метро. Пасажирам буде забороняється перевозити велосипеди, їздити на самокатах, а також торгувати і голосно слухати музику.