ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева закрыли станции метро после звонка о минировании

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 09:43
В центре Киева закрыли станции метро после звонка о минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент закрыты "Майдан Независимости" и "Дворец спорта"

В Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на данный момент на вход закрыты станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Кроме того, закрыты соответствующие пересадки на красную и синюю ветки. Также проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов. Станции должны открыть после проверки.

Напомним, 1 ноября в Киеве сообщили о минировании центральных станций метро "Крещатик" и "Театральная". Из-за этих сообщений также были закрыты соседние станции на время проверки. В результате сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее Киевский городской совет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. Пассажирам запретят перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро запретят ездить на самокатах.

Кроме этого, в столице с 30 октября в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Она будет закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

В Киеве образовались многочисленные пробки
Новости Украины Киевметроминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь