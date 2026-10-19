Станція метро "Чернігівська" у Києві зупинилась на невизначений термін, - КМВА

Роботу станції метро "Чернігівська" в Києві зупинили на невизначений термін через пошкодження, яких вона зазнала внаслідок російської атаки. Коли пасажири знову зможуть нею користуватися, поки невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрія Ткачова в телеетері.
За словами Ткачова, на місці працюють фахівці, які оцінюють стан пошкодженої інфраструктури. Найбільше постраждали колії, причому масштаби пошкоджень значні.
"Поки що не можемо прогнозувати (час відновлення роботи станції, - ред.). На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють стан пошкоджень. Там пошкоджені, і дуже значно, колії, але обладнання і запасні частини в наявності, тому максимально швидко будуть проведені всі роботи", - зазначив він.
Ткачов наголосив, що необхідне обладнання та запасні частини для ремонту є. Це має допомогти провести роботи максимально швидко.
Водночас у КМВА поки не можуть назвати навіть орієнтовну дату відновлення роботи станції. Спочатку фахівцям потрібно оцінити пошкодження та визначити обсяг необхідного ремонту.
Нагадаємо, ввечері 18 жовтня, а також уночі та вранці 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними й крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.
Під час атаки пошкоджень зазнали станція метро "Чернігівська", залізничні колії та кабельна мережа. Через пошкодження інфраструктури на "червоній" лінії метро тимчасово змінили графік руху поїздів.