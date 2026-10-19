Станція метро "Чернігівська" у Києві зупинилась на невизначений термін, - КМВА

За словами Ткачова, на місці працюють фахівці, які оцінюють стан пошкодженої інфраструктури. Найбільше постраждали колії, причому масштаби пошкоджень значні.

"Поки що не можемо прогнозувати (час відновлення роботи станції, - ред.). На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють стан пошкоджень. Там пошкоджені, і дуже значно, колії, але обладнання і запасні частини в наявності, тому максимально швидко будуть проведені всі роботи", - зазначив він.

Ткачов наголосив, що необхідне обладнання та запасні частини для ремонту є. Це має допомогти провести роботи максимально швидко.

Водночас у КМВА поки не можуть назвати навіть орієнтовну дату відновлення роботи станції. Спочатку фахівцям потрібно оцінити пошкодження та визначити обсяг необхідного ремонту.