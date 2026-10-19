У Києві загинула людина внаслідок ракетного удару, ще двоє отримали поранення

Фото: внаслідок ракетного удару по Києву загинула людина, ще двоє поранені (Getty Images)

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Унаслідок ракетного удару по Києву увечері 18 жовтня загинула людина. Ще двоє постраждалих отримують медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Атака сталася на тлі ракетної загрози, у столиці оголошували червоний рівень небезпеки. За попередніми даними мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі під удар потрапила будівля медичного центру, у Дніпровському - нежитлова будівля. На місцях працюють екстрені служби.