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Станция метро "Черниговская" в Киеве остановилась на неопределенный срок, - КМВА

15:14 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: станция метро "Черниговская" в Киеве после атаки РФ (Getty Images)

Работу станции метро "Черниговская" в Киеве остановили на неопределенный срок из-за повреждений, которые она получила в результате российской атаки. Когда пассажиры снова смогут ею пользоваться, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного исполняющего обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрея Ткачева в телеэтере.

По словам Ткачева, на месте работают специалисты, оценивающие состояние поврежденной инфраструктуры. Больше всего пострадали пути, причем масштабы повреждений значительны.

"Пока не можем прогнозировать (время возобновления работы станции, - ред.). На месте работают соответствующие специалисты, они оценивают состояние повреждений. Там повреждены, и очень значительно, пути, но оборудование и запасные части налицо, поэтому максимально быстро будут проведены все работы", - отметил он.

Ткачев подчеркнул, что необходимое оборудование и запасные части для ремонта есть. Это должно помочь провести работы максимально быстро.

В то же время, в КМВА пока не могут назвать даже ориентировочную дату возобновления работы станции. Сначала специалистам нужно оценить повреждение и определить объем требуемого ремонта.

Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Во время атаки повреждения получили станцию метро "Черниговская", железнодорожные пути и кабельная сеть. Из-за повреждений инфраструктуры на "красной" линии метро временно изменили график движения поездов.

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