Удар по "Чернігівській" в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)

Унаслідок ворожого обстрілу Києва зазнала руйнувань наземна інфраструктура станції метро "Чернігівська". Вона розташована на лівому березі столиці.

РБК-Україна в матеріалі показує, який вигляд має станція після російської атаки.

На місці влучання працюють профільні служби та аварійні бригади.

Тимчасово зачинені на вхід і вихід станції "Чернігівська" та "Лісова".

У Києві після атаки РФ пошкоджений McDonald’s на Шулявці #ЕксклюзивРБКУкраїна #МакДональдз #RBCUkraineExclusive #McDonalds pic.twitter.com/i8Dhpx1H1l

Рух поїздів забезпечено на відрізку між станціями "Академмістечко" - "Дарниця" відповідно до звичайного графіка.

Через пошкодження інфраструктури на "червоній" лінії метрополітену тимчасово змінено графік руху.

Зокрема, пошкоджень зазнали станція "Чернігівська", а також залізничні колії та кабельна мережа.

Обстріл Києва

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня, а також уночі та вранці 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними й крилатими ракетами та безпілотниками.

За даними міської влади, внаслідок обстрілів у столиці загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

За словами президента Володимира Зеленського, знову мішенню були енергетика та інфраструктура. Втім, пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні заклади, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправні станції та інші об'єкти. Зокрема, через атаку постраждав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".