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Удар по "Чернігівській" в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)

12:41 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Удар по "Чернігівській" в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео) Фото: У Києві пошкоджена станція метро "Чернігівська" (Людмила Тягнирядно, ведуча Українського радіо)
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Унаслідок ворожого обстрілу Києва зазнала руйнувань наземна інфраструктура станції метро "Чернігівська". Вона розташована на лівому березі столиці.

РБК-Україна в матеріалі показує, який вигляд має станція після російської атаки.

Зокрема, пошкоджень зазнали станція "Чернігівська", а також залізничні колії та кабельна мережа.

Через пошкодження інфраструктури на "червоній" лінії метрополітену тимчасово змінено графік руху.

Удар по &quot;Чернігівській&quot; в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)Удар по &quot;Чернігівській&quot; в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)Удар по &quot;Чернігівській&quot; в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)Удар по &quot;Чернігівській&quot; в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)

Фото: У Києві пошкоджена станція метро "Чернігівська" (Людмила Тягнирядно, ведуча Українського радіо)

Рух поїздів забезпечено на відрізку між станціями "Академмістечко" - "Дарниця" відповідно до звичайного графіка.

Тимчасово зачинені на вхід і вихід станції "Чернігівська" та "Лісова".

На місці влучання працюють профільні служби та аварійні бригади.

Обстріл Києва

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня, а також уночі та вранці 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними й крилатими ракетами та безпілотниками.

За даними міської влади, внаслідок обстрілів у столиці загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

За словами президента Володимира Зеленського, знову мішенню були енергетика та інфраструктура. Втім, пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні заклади, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправні станції та інші об'єкти. Зокрема, через атаку постраждав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".

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