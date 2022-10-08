Не становлять загрози. Військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю

США знають про запуск двох балістичних ракет Північною Кореєю у бік Японського моря. Ця подія не загрожує американцям або їхнім союзникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США.
"Ми знаємо про два запуски балістичних ракет і проводимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами. Хоча, за нашими оцінками, ця подія не становить безпосередньої загрози для американського персоналу чи території, чи для наших союзників", - зазначили американські військові.
При цьому вони наголосили, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР щодо створення ядерної зброї та балістичних ракет.
У командуванні також зазначили, що зобов'язання США щодо захисту Японії та Південної Кореї залишаються незмінними.
Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю за місцевим часом Північна Корея запустила ракети у бік Японського моря.
Такі провокаційні запуски ракет з боку КНДР продовжуються вже останні два тижні. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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