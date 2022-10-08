UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не становлять загрози. Військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю

Ілюстративне фото: військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю (nationalinterest.org)
Автор: Іван Носальський

США знають про запуск двох балістичних ракет Північною Кореєю у бік Японського моря. Ця подія не загрожує американцям або їхнім союзникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США.

"Ми знаємо про два запуски балістичних ракет і проводимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами. Хоча, за нашими оцінками, ця подія не становить безпосередньої загрози для американського персоналу чи території, чи для наших союзників", - зазначили американські військові.

При цьому вони наголосили, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР щодо створення ядерної зброї та балістичних ракет.

У командуванні також зазначили, що зобов'язання США щодо захисту Японії та Південної Кореї залишаються незмінними.

Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю за місцевим часом Північна Корея запустила ракети у бік Японського моря.

Такі провокаційні запуски ракет з боку КНДР продовжуються вже останні два тижні. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЯпоніяЮжная КореяСеверная КореяРакетні випробування