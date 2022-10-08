Не становлять загрози. Військові США підтвердили запуск ракет Північною Кореєю

"Ми знаємо про два запуски балістичних ракет і проводимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами. Хоча, за нашими оцінками, ця подія не становить безпосередньої загрози для американського персоналу чи території, чи для наших союзників", - зазначили американські військові.

При цьому вони наголосили, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР щодо створення ядерної зброї та балістичних ракет.

У командуванні також зазначили, що зобов'язання США щодо захисту Японії та Південної Кореї залишаються незмінними.