RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не представляют угрозы. Военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей

Иллюстративное фото: военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей (nationalinterest.org)
Автор: Иван Носальский

США знают о запуске двух баллистических ракет Северной Кореей в сторону Японского моря. Это событие не представляет угрозы для американцев или их союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

"Мы знаем о двух запусках баллистических ракет и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для американского персонала или территории, или для наших союзников", - отметили американские военные.

При этом они подчеркнули, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

В командовании также отметили, что обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются неизменными.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье по местному времени Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря.

Такие провокационные запуски ракет со стороны КНДР продолжаются уже последних две недели. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЯпонияЮжная КореяСеверная КореяРакетные испытания