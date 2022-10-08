Не представляют угрозы. Военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей

"Мы знаем о двух запусках баллистических ракет и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для американского персонала или территории, или для наших союзников", - отметили американские военные.

При этом они подчеркнули, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

В командовании также отметили, что обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются неизменными.