Не представляют угрозы. Военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей

США знают о запуске двух баллистических ракет Северной Кореей в сторону Японского моря. Это событие не представляет угрозы для американцев или их союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.
"Мы знаем о двух запусках баллистических ракет и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для американского персонала или территории, или для наших союзников", - отметили американские военные.
При этом они подчеркнули, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.
В командовании также отметили, что обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются неизменными.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье по местному времени Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря.
Такие провокационные запуски ракет со стороны КНДР продолжаются уже последних две недели. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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