КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, - ЗМІ

КНДР у ніч з суботи на неділю за місцевим часом здійснила запуск невідомої балістичної ракети у бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію неназваних південнокорейських військових, яку наводить Yonhap .

За даними солдатів Південної Кореї, це був уже сьомий подібний провокаційний запуск ракети у бік Японського моря, яке здійснила КНДР за останні два тижні.

Запуск ракети було проведено відразу після того, як Японія, Південна Корея та США завершили спільні військові навчання у Японському морі.