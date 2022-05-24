Не становитесь соучастниками. Кулеба призвал страны не покупать у РФ украденное украинское зерно

Мировое сообщество должно сохранять бдительность и не становиться участниками российских преступлений против Украины. В частности, страны не должны покупать украденное Россией украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Российские воры воруют украинское зерно, загружают его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать за границу. Я призываю все государства сохранять бдительность и отказываться от любых подобных предложений. Не покупайте украденное. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Воровство еще никому не приносило удачи", - написал министр.

Отметим, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позинич".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

При этом глава британской Федерации продуктов питания и напитков подчеркнул, что Британия в данный момент не готова к тому, что в мире может наступить продовольственный кризис. Нарушение поставок продовольствия наблюдается уже сейчас из-за войны в Украине.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

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