"Амбассадоры культуры": Ткаченко рассказал, на что украинцы тратят "ковидную" тысячу
Уже 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дии" на получение "ковидной тысячи". Больше всего украинцы тратят деньги на культурные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-страницу министра культуры Александра Ткаченко.
Всего потрачено более 206 млн гривен. Больше всего украинцы тратят деньги на кинотеатры и книжные магазины.
"Рост спроса немалый. Некоторые сайты книжных магазинов не выдержали нагрузки и работали со сбоями. Ведь количество визитов пользователей выросло втрое. В кинотеатры вернулись даже те зрители, что воздерживались от визита в карантин", - отметил Ткаченко.
Железнодорожные билеты продаются с большой скоростью, в частности на туристические направления:
- Ивано-Франковск,
- Львов,
- Буковель.
"Обращаюсь к украинцам: пользуйтесь программой и поддерживайте любимые сферы культуры и креативных индустрий. От вашего спроса зависит их перспективность. Напоминаю театральной и музейной сферам, особенно в регионах... Также призываю всех украинцев, имеющих "зеленый сертификат" стать амбассадорами культуры", - отметил он.
Для того, чтобы стать участниками программы поддержки нужно иметь POS-терминалы.
Как оформить выплату
Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить такие действия:
- оформить банковскую карту "еПоддержка";
- загрузить и авторизироваться в приложении "Дия";
- проверить наличие зеленого COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививке в электронную систему;
- зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "еПоддержка";
- выбрать для выплаты карту "еПоддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.
Чтобы получить выплаты на первом этапе программы, нужно подать заявку до 29 декабря.
На первом этапе программы "еПоддержка" будет доступна только в приложении "Дия". Граждане, у которых нет возможности подать заявку через приложение, смогут оформить выплаты уже в следующем году. Минэкономики пообещало разработать схему, по которой вакцинированные украинцы получат помощь без "Дии".
Заявку на получение средств можно подать до конца действия программы - до 18 декабря 2022 года.