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"Амбассадоры культуры": Ткаченко рассказал, на что украинцы тратят "ковидную" тысячу

Новина українською →
Киев, Среда 22 декабря 2021 12:06
"Амбассадоры культуры": Ткаченко рассказал, на что украинцы тратят "ковидную" тысячу Фото: министр культуры Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Уже 4,5 млн украинцев подали заявки в "Дии" на получение "ковидной тысячи". Больше всего украинцы тратят деньги на культурные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-страницу министра культуры Александра Ткаченко.

Всего потрачено более 206 млн гривен. Больше всего украинцы тратят деньги на кинотеатры и книжные магазины.

"Рост спроса немалый. Некоторые сайты книжных магазинов не выдержали нагрузки и работали со сбоями. Ведь количество визитов пользователей выросло втрое. В кинотеатры вернулись даже те зрители, что воздерживались от визита в карантин", - отметил Ткаченко.

Железнодорожные билеты продаются с большой скоростью, в частности на туристические направления:

  • Ивано-Франковск,
  • Львов,
  • Буковель.

"Обращаюсь к украинцам: пользуйтесь программой и поддерживайте любимые сферы культуры и креативных индустрий. От вашего спроса зависит их перспективность. Напоминаю театральной и музейной сферам, особенно в регионах... Также призываю всех украинцев, имеющих "зеленый сертификат" стать амбассадорами культуры", - отметил он.

Для того, чтобы стать участниками программы поддержки нужно иметь POS-терминалы.

Как оформить выплату

Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить такие действия:

  1. оформить банковскую карту "еПоддержка";
  2. загрузить и авторизироваться в приложении "Дия";
  3. проверить наличие зеленого COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививке в электронную систему;
  4. зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "еПоддержка";
  5. выбрать для выплаты карту "еПоддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.

Чтобы получить выплаты на первом этапе программы, нужно подать заявку до 29 декабря.

На первом этапе программы "еПоддержка" будет доступна только в приложении "Дия". Граждане, у которых нет возможности подать заявку через приложение, смогут оформить выплаты уже в следующем году. Минэкономики пообещало разработать схему, по которой вакцинированные украинцы получат помощь без "Дии".

Заявку на получение средств можно подать до конца действия программы - до 18 декабря 2022 года.

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