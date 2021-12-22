"Амбасадори культури": Ткаченко розповів, на що українці витрачають "ковідну" тисячу

Вже 4,5 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання "ковідної тисячі". Найбільше українці витрачають гроші на культурні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -сторінку міністра культури Олександра Ткаченка.

Загалом витрачено понад понад 206 млн гривень. Найбільше українці витрачають гроші на кінотеатри та книжкові магазини.

"Зростання попиту чимале. Деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Адже кількість візитів користувачів зросла втричі. У кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, що утримувалися від візиту в карантин", - зазначив Ткаченко.

Залізничні квитки продаються з великою швидкістю, зокрема на туристичні напрямки:

Івано-Франківськ,

Львів,

Буковель.

"Звертаюся до українців: користуйтеся програмою та підтримуйте улюблені сфери культури та креативних індустрій. Від вашого попиту залежить їх перспективність. Нагадую театральній та музейній сферам, особливо, в регіонах... Також закликаю всіх українців, що мають "зелений сертифікат" стати амбасадорами культури", - зазначив він.

Для того, щоб стати учасниками програми підтримки потрібно мати POS-термінали.

Як оформити виплату

Щоб отримати 1000 гривень від держави, потрібно виконати такі дії:

оформити банківську карту "єПідтримка"; завантажити та авторизуватися в додатку "Дія"; перевірити наявність "зеленого" COVID-сертифікату. Якщо він не відображається в додатку, переконайтеся, що використовуєте оновлену версію "Діі". Якщо і це не допомагає, слід звернутися до лікаря, який вносив дані про щеплення в електронну систему; зайти в розділ "Послуги" і знайти пункт "єПідтримка"; обрати для виплати картку "єПідтримка" та очікувати нарахування коштів на рахунок. Після успішно поданої заявки, гроші повинні прийти на карту протягом 10 днів.

Щоб отримати виплати на першому етапі програми, потрібно подати заявку до 29 грудня.

На першому етапі програми "єПідтримка" буде доступна тільки в додатку "Дія". Громадяни, у яких немає можливості подати заявку через додаток, зможуть оформити виплати вже в наступному році. Мінекономіки пообіцяло розробити схему, за якою вакциновані українці отримають грошову допомогу без "Діі".

Заявку на отримання коштів можна подати до кінця дії програми - до 18 грудня 2022 року.