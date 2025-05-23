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Ізраїльська армія вдарила по ракетних установках "Хезболли"

Фото: ізраїльська армія продовжує завдавати поразки ліванським терористам (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по військових об'єктах ліванського угруповання "Хезболла" у Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому об'єкту ліванського угруповання "Хезболла" з ракетними установками та зброєю в районі долини Бекаа. Причиною стала виявлена активна діяльність терористів на цьому об'єкті.

Крім того, ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах терористичної інфраструктури і ракетних установках терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану.

"Присутність зброї в цьому районі і діяльність "Хезболли" на цьому об'єкті є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.

В ЦАХАЛ зазначили, що будуть продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігати будь-яким спробам "Хезболли" відновити свій терористичний потенціал.

Крім того, в ізраїльській армії повідомили про удар та ліквідацію у четвер, 22 травня, терориста "Хезболли Радван" в районі Раб-ель-Талатіна на півдні Лівану.

Війна Ізраїлю з "Хезболлою"

Восени 2023 року ліванське угруповання "Хезболла" почало ракетно-дронову агресію проти Ізраїлю, заявивши про підтримку ХАМАС, бойовики якого 7 жовтня 2023 року атакували ізраїльську територію.

З огляду на тривалі обстріли з боку бойовиків, у вересні 2024 року, ізраїльські військові почали наземну фазу операції, спрямовану на знищення терористичної інфраструктури у прикордонних районах.

Після усунення більшості ключових командирів "Хезболли", включно з її давнім очільником Хасаном Насраллою, сторони досягли домовленостей щодо припинення вогню. Війська Ізраїлю зобов’язалися впродовж двох місяців вивести підрозділи з південного Лівану, тоді як контроль над цими територіями мала перебрати Армія Лівану, щоб запобігти поверненню бойовиків.

Однак де-факто, досягнуте перемир'я часто порушується.

Так, наприкінці квітня ЦАХАЛ знищила ракетами по складу високоточних ракет у ліванській столиці Бейруті.

Також ізраїльські військові атакували пускові установки та об'єкт військової інфраструктури терористів "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану. Після цього в районі долини Кадеш-Барнеа на півдні Ізраїлю пролунали постріли.

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ЛіванХезболла