Ізраїльська армія вдарила по ракетних установках "Хезболли"

Зазначається, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому об'єкту ліванського угруповання "Хезболла" з ракетними установками та зброєю в районі долини Бекаа. Причиною стала виявлена активна діяльність терористів на цьому об'єкті.

Крім того, ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах терористичної інфраструктури і ракетних установках терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану.

"Присутність зброї в цьому районі і діяльність "Хезболли" на цьому об'єкті є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.

В ЦАХАЛ зазначили, що будуть продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігати будь-яким спробам "Хезболли" відновити свій терористичний потенціал.

Крім того, в ізраїльській армії повідомили про удар та ліквідацію у четвер, 22 травня, терориста "Хезболли Радван" в районі Раб-ель-Талатіна на півдні Лівану.