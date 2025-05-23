Израильская армия ударила по ракетным установкам "Хезболлы"

Отмечается, что недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному объекту ливанской группировки "Хезболла" с ракетными установками и оружием в районе долины Бекаа. Причиной стала выявленная активная деятельность террористов на этом объекте.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры и ракетным установкам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.

"Присутствие оружия в этом районе и деятельность "Хезболлы" на этом объекте является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что будут продолжать действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и предотвращать любые попытки "Хезболлы" восстановить свой террористический потенциал.

Кроме того, в израильской армии сообщили об ударе и ликвидации в четверг, 22 мая, террориста "Хезболлы Радван" в районе Раб-эль-Талатина на юге Ливана.