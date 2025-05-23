Израильская армия ударила по ракетным установкам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному объекту ливанской группировки "Хезболла" с ракетными установками и оружием в районе долины Бекаа. Причиной стала выявленная активная деятельность террористов на этом объекте.
Кроме того, израильская армия нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры и ракетным установкам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.
"Присутствие оружия в этом районе и деятельность "Хезболлы" на этом объекте является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что будут продолжать действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и предотвращать любые попытки "Хезболлы" восстановить свой террористический потенциал.
Кроме того, в израильской армии сообщили об ударе и ликвидации в четверг, 22 мая, террориста "Хезболлы Радван" в районе Раб-эль-Талатина на юге Ливана.
Осенью 2023 года ливанская группировка "Хезболла" начала ракетно-дронную агрессию против Израиля, заявив о поддержке ХАМАС, боевики которого 7 октября 2023 года атаковали израильскую территорию.
Учитывая длительные обстрелы со стороны боевиков, в сентябре 2024 года, израильские военные начали наземную фазу операции, направленную на уничтожение террористической инфраструктуры в приграничных районах.
После устранения большинства ключевых командиров "Хезболлы", включая ее давнего руководителя Хасана Насраллу, стороны достигли договоренностей о прекращении огня. Войска Израиля обязались в течение двух месяцев вывести подразделения из южного Ливана, тогда как контроль над этими территориями должна была взять Армия Ливана, чтобы предотвратить возвращение боевиков.
Однако де-факто, достигнутое перемирие часто нарушается.
Так, в конце апреля ЦАХАЛ уничтожила ракетами по складу высокоточных ракет в ливанской столице Бейруте.
Также израильские военные атаковали пусковые установки и объект военной инфраструктуры террористов "Хезболлы" в районе Набатие на юге Ливана. После этого в районе долины Кадеш-Барнеа на юге Израиля раздались выстрелы.
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