"Хезболла" втратила склад високоточних ракет у Бейруті
Ізраїль вдарив по об'єкту угруповання "Хезболла" у Бейруті, щоб запобігти новій ескалації у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Атака відбулася в неділю, 27 квітня по об'єкту терористичної інфраструктури в районі Дахія у Бейруті, де зберігалися високоточні ракети терористів.
Ізраїльській військово-повітряні сили випустили три ракети по об'єкту, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та автомобілі.
Інформація про загиблих або постраждалих відсутня. Перед атакою було оприлюднене попередження про евакуацію, а ЦАХАЛ зробила попереджувальні удари.
У спільній заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та Міноборони країни зазначається, що вражений об'єкт становив "суттєву загрозу" для Ізраїлю, який не дозволить угрупованню "Хезболла" перегрупуватися після війни, що тривала понад рік.
Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"
Угруповання "Хезболла" розпочало атаки на Ізраїль за допомогою безпілотників і ракет 8 жовтня 2023 року на знак солідарності з палестинським угрупованням ХАМАС, яке напередодні вторглося в Ізраїль. У відповідь ізраїльські війська завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану.
Через постійні обстріли ісламістів, у вересні минулого року ізраїльські військові почали наземну операцію проти терористів на півдні Лівану.
Після ліквідації більшості старших командирів "Хезболли", включно з багаторічним лідером Хасаном Насраллою, сторони домовилися про перемир'я. Ізраїльські війська зобов'язалися впродовж 60 днів залишити окуповані південні райони країни, а регулярні Збройні сили Лівану - взяти ці райони під контроль та не дозволити бойовикам повернутися.
Однак на практиці перемир'я часто порушується.
Так, 20 квітня ЦАХАЛ вдарила по військових об'єктах і пускових установках "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану.
8 квітня ізраїльська авіація уразила підрозділ ППО ісламістів.
У березні армія Ізраїлю атакувала командний центр "Радван" на півдні Лівану.
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