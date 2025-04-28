"Хезболла" втратила склад високоточних ракет у Бейруті

Ізраїль вдарив по об'єкту угруповання "Хезболла" у Бейруті, щоб запобігти новій ескалації у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У спільній заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та Міноборони країни зазначається, що вражений об'єкт становив "суттєву загрозу" для Ізраїлю, який не дозволить угрупованню "Хезболла" перегрупуватися після війни, що тривала понад рік.

Інформація про загиблих або постраждалих відсутня. Перед атакою було оприлюднене попередження про евакуацію, а ЦАХАЛ зробила попереджувальні удари.

Ізраїльській військово-повітряні сили випустили три ракети по об'єкту, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та автомобілі.

Атака відбулася в неділю, 27 квітня по об'єкту терористичної інфраструктури в районі Дахія у Бейруті, де зберігалися високоточні ракети терористів.

Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"

Угруповання "Хезболла" розпочало атаки на Ізраїль за допомогою безпілотників і ракет 8 жовтня 2023 року на знак солідарності з палестинським угрупованням ХАМАС, яке напередодні вторглося в Ізраїль. У відповідь ізраїльські війська завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану.

Через постійні обстріли ісламістів, у вересні минулого року ізраїльські військові почали наземну операцію проти терористів на півдні Лівану.

Після ліквідації більшості старших командирів "Хезболли", включно з багаторічним лідером Хасаном Насраллою, сторони домовилися про перемир'я. Ізраїльські війська зобов'язалися впродовж 60 днів залишити окуповані південні райони країни, а регулярні Збройні сили Лівану - взяти ці райони під контроль та не дозволити бойовикам повернутися.

Однак на практиці перемир'я часто порушується.

Так, 20 квітня ЦАХАЛ вдарила по військових об'єктах і пускових установках "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану.

8 квітня ізраїльська авіація уразила підрозділ ППО ісламістів.

У березні армія Ізраїлю атакувала командний центр "Радван" на півдні Лівану.

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