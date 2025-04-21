Гаряча неділя: ЦАХАЛ вдарила по "Хезболлі", а на півдні Ізраїлю пролунали постріли

Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли", після чого на півдні країни пролунали постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що в неділю, 20 квітня, ізраїльські військові атакували декілька пускових установок та об'єкт військової інфраструктури, з яких діяли терористи "Хезболли" в районі Набатіє на півдні Лівану.

Також ЦАХАЛ ударом ліквідувала в районі Хули на півдні Лівану терориста, який був начальником інженерної служби угруповання в комплексі Одаіссе (Аль-Аадайса).

"Така діяльність терористичної організації "Хезболла" є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном, і становить загрозу для ізраїльського цивільного населення", - повідомила Армія Ізраїлю.

Близько 23:00 ізраїльські сили безпеки повідомили, що чули постріли в районі долини Кадеш-Барнеа на півдні Ізраїлю. Солдати ЦАХАЛ провели обшуки в цьому районі та виключили підозру на інцидент з безпекою в цьому районі.