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В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста

Новости » Общество     02.11.2019 - 20:00
В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста
Фото (facebook.com/odalug/)

Начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец

В Станице Луганской в субботу, 2 ноября, начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что первую металлоконструкцию - диафрагму - смонтировали 31 октября.

"Сегодня, 2 ноября, подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" в 7:40 продолжили 10 представителей ООО "Укртрансмост". В работе они задействовали бортовую машину, автоподъемник и автокран. К сварочным работам присоединились пять человек", - говорится в сообщении.

Также на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.

Напомним, 28 октября украинская сторона сообщила, что подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста в Станице Луганской подходят к завершению. Представители "Укртрансмосту" продолжают работы по ремонту балки на опоре 7, заливке бетоном опалубки девятой опоры моста, продолжают подготовительные работы для усиления диафрагмы моста.

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