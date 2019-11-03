В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста

Фото: мост в Станице Луганской (loga.gov.ua)

Специалисты закончили укладку конструкций основной части моста

В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций автомобильного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что 3 ноября работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская".

Также специалисты провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.

Напомним, в Станице Луганской в субботу, 2 ноября, начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец. Также на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций.

28 октября украинская сторона сообщила, что подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста в Станице Луганской подходят к завершению. Представители "Укртрансмосту" продолжают работы по ремонту балки на опоре 7, заливке бетоном опалубки девятой опоры моста, продолжают подготовительные работы для усиления диафрагмы моста.