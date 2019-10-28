В штабе ООС проинформировали о ходе работ в Станице Луганской

Фото: ход работ в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

Подготовительная работа по восстановлению разрушенного моста подходит к концу

Украинская сторона сообщила, что подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста в Станице Луганской подходят к завершению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, представители "Укртрансмосту" продолжают работы по ремонту балки на опоре 7, заливке бетоном опалубки девятой опоры моста, продолжают подготовительные работы для усиления диафрагмы моста.

Также идет подготовка к монтажу металлоконструкций и проводится разрезание остатков железной конструкции разрушенного моста.

Работники автодора проводят работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Также были установлены две автобусные остановки для пассажиров - перед разрушенной частью моста и перед КПВВ.

В штабе также сообщили, что обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Кроме того, украинская сторона сообщила, что вооруженные формирования РФ и ее наемники не выполняют обязательств по подготовке к ремонту разрушенного моста.

Фото: ход работ в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее представители США в ОБСЕ заявили, что Россия должна заставить пророссийских боевиков не нарушать перемирие на Донбассе, чтобы состоялось разведение сил в Золотом и Станице Луганской.

Также РБК-Украина писало, что в штабе ООС рассказали подробности разведения сил на Донбассе. Командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.