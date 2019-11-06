ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Станиці Луганській завершили підготовчі роботи по відновленню моста

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 21:01
В Станиці Луганській завершили підготовчі роботи по відновленню моста
Фото: відновлення моста в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news)

На місці продовжують працювати представники "Укртрансмост" та піротехнічні підрозділи ДСНС

З української сторони завершилися підготовчі роботи по відновленню зруйнованого прольоту моста на ділянці розведення №1 в районі Станиці Луганської в Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляється, на місці продовжують працювати представники "Укртрансмост" та піротехнічні підрозділи ДСНС.

"Продовжують працювати представники ТОВ "Укртрансмост" та піротехнічні підрозділи ДСНС. Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їх зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізання залізних залишків зруйнованого мосту", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Фото: відновлення моста в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, в Станиці Луганській 2 листопада розпочався монтаж другий металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Також на будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.

28 жовтня українська сторона повідомила, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста в Станиці Луганській підходять до завершення. Представники "Укртрансмосту" продовжують роботи по ремонту балки на опорі 7, заливці бетоном опалубки дев'ятою опори мосту, продовжують підготовчі роботи для посилення діафрагми мосту.

В Станиці Луганській почали монтаж другої металоконструкції моста Глава МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську
Новини України Станица Луганскаямост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся