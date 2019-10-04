В Станице Луганской заработал обходной мост

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявила о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в пятницу,4 октября, был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, что позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение.

В течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенном участке моста: будет произведен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и т. п.

Отмечается, что обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Фото: Временный обходной мост (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской начали сооружение обходного пешеходного моста через реку Северский Донец. Металлические конструкции первой южной опоры начали устанавливать 20 сентября.

РБК-Украина писало, что украинская сторона СЦКК зафиксировала невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведение сил в Станице Луганской.