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В Станице Луганской строят временный обходной мост

Новости » Общество    22.09.2019 - 17:25
В Станице Луганской строят временный обходной мост
Фото: мост в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

Мост будет работать, пока ремонтируют основной

В Станице Луганской из подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад мониторинговой миссии ОБСЕ.

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной.

По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих сравнивали почву и подготавливали фундамент для временного моста. Также они зафиксировали три грузовика, которые подвозили бетонные плиты и щебень. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

Кроме того, пиротехники ГСЧС продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской.

РБК-Украина ранее писало, что согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

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